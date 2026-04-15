    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hypoport mit verhaltenem Jahresauftakt - Aktienkurs steigt kräftig

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfrage nach Immobilienkrediten blieb schwach
    • Europace-Volumen bei 20,3 Milliarden stabil
    • Gewinnziele bis 2029 und Ebitmargen Verdopplung
    ROUNDUP - Hypoport mit verhaltenem Jahresauftakt - Aktienkurs steigt kräftig
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Beim Finanzdienstleister Hypoport hat sich die Nachfrage nach Immobilienkrediten im ersten Quartal zurückhaltend entwickelt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres mit 20,3 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres gelegen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. An der Börse legten die Aktien aber kräftig zu.

    Für die Papiere ging es am späten Vormittag um fast zehn Prozent nach oben, womit Hypoport einer der Favoriten im Index der kleineren Unternehmen war. Seit Jahresbeginn hat der Kurs jedoch fast ein Drittel eingebüßt, in den vergangenen zwölf Monaten sank die Aktie sogar um mehr als die Hälfte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hypoport!
    Short
    91,76€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 7,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    68,75€
    Basispreis
    2,11
    Ask
    × 6,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im ersten Quartal sei die nachhaltige Erholung im deutschen Wohnimmobilienmarkt erneut von einem volatilen Umfeld beeinflusst worden, hieß es von Hypoport. Das Transaktionsvolumen auf Europace sei durch den Zinssprung angetrieben worden, der im Zuge der Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Konflikts ausgelöst wurde, sagte Vorstandschef Ronald Slabke laut Mitteilung.

    Dabei bauten den Angaben zufolge vor allem die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Marktanteile aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht sank.

    Weiterhin würden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert, berichtete Hypoport. Hierbei nehme der Anteil der Eigentumswohnungen weiter zu. Kredite für Neubauten und energetische Sanierungen seien weniger gefragt.

    Im Januar hatte der Finanzdienstleister mitgeteilt, dass die Nachfrage nach Immobilienkrediten auf seiner Europace-Plattform im vierten Quartal nach einem bis dahin starken Jahr leicht zurückgegangen war. Hypoport verwies dabei auf ein sich normalisierendes Marktumfeld. Die Aktie war daraufhin unter Druck geraten.

    Im laufenden Jahr will Hypoport den Gewinn im Tagesgeschäft weiter kräftig ausbauen. So soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 40 bis 55 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen bereits Ende Februar verkündete. Im vergangenen Jahr hatte sich der operative Gewinn von zuvor 18 auf rund 33 Millionen Euro erholt. Der Umsatz verbesserte sich von 561 auf 603 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von wieder besser laufenden Geschäften in der privaten Immobilienfinanzierung.

    Zudem will der Finanzdienstleister bis Ende 2029 seine Profitabilität deutlich steigern. "Bis zum Ende des Jahrzehnts erwarten wir für unsere gesamte Gruppe aufgrund der Skalierung unserer Geschäftsmodelle eine Verdoppelung der Ebit-Rohertragsmarge", sagte Vorstandschef Ronald Slabke Mitte März. Vergleichsmaßstab sind dabei die 2025 erreichten 12,4 Prozent./err/tav/jha/

    HYPOPORT

    +10,38 %
    +13,68 %
    -0,79 %
    -35,57 %
    -54,17 %
    -40,44 %
    -81,12 %
    +37,27 %
    +422,51 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 17.877 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +13,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 614,37 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +79,07 %/+255,90 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HYPOPORT - 549336 - DE0005493365

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HYPOPORT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Hypoport mit verhaltenem Jahresauftakt - Aktienkurs steigt kräftig Beim Finanzdienstleister Hypoport hat sich die Nachfrage nach Immobilienkrediten im ersten Quartal zurückhaltend entwickelt. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen habe in den ersten drei Monaten des Jahres mit 20,3 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     