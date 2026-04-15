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    Von der Leyen

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    EU-App zur Altersverifikation einsatzbereit

    Von der Leyen - EU-App zur Altersverifikation einsatzbereit
    Foto: Ursula von der Leyen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Kommission hat eine neue App zur Altersverifikation vorgestellt, die den Schutz von Kindern im Internet verbessern soll. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte am Mittwoch, dass die App es Nutzern ermöglichen solle, ihr Alter beim Zugriff auf Online-Plattformen nachzuweisen, ähnlich wie beim Kauf von alkoholischen Getränken im Laden. Die App sei benutzerfreundlich, respektiere höchste Datenschutzstandards und sei vollständig quelloffen.

    Wann und wo die App womöglich verpflichtend zum Einsatz kommen soll, ist offen. Von der Leyen machte aber klar, "jene Online-Plattformen zur Rechenschaft zu ziehen, die unsere Kinder nicht ausreichend schützen". Die Kommissionspräsidentin sagte, dass die Sicherheit von Kindern im digitalen Raum ebenso wichtig sei wie im realen Leben. Die App sei eine Antwort auf die wachsenden Sorgen von Eltern und Mitgliedstaaten über die Online-Sicherheit von Kindern.

    Die App sei ein weiterer Schritt der EU, innovative Lösungen für neue Probleme zu finden, so von der Leyen. Sie erinnerte an die Covid-App, die in Rekordzeit entwickelt wurde und weltweit genutzt wurde. Die Altersverifikations-App folge denselben Prinzipien und solle von Mitgliedstaaten und globalen Partnern integriert werden, um Kinder vor schädlichen und illegalen Inhalten zu schützen.

    Ein im vergangenen Monat einberufenes Gremium zur Sicherheit von Kindern im Internet soll bis zum Sommer Empfehlungen vorlegen.


    Verfasst von Redaktion dts
    Von der Leyen EU-App zur Altersverifikation einsatzbereit Die Europäische Kommission hat eine neue App zur Altersverifikation vorgestellt, die den Schutz von Kindern im Internet verbessern soll. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte am Mittwoch, dass die App es …
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