Thoughtworks Technology Radar fordert Rückbesinnung auf Engineering-Grundlagen

Der Bericht warnt vor wachsenden "kognitiven Schulden", da die Menge an KI-generiertem Code die Kluft zwischen Menschen und Softwaresystemen vergrößert. Hinzu kommt eine "semantische Diffusion", durch uneinheitlich verwendete Fachbegriffe. Paradoxerweise machen gerade KI-Agenten, die Code rasant erstellen, etablierte Verfahren, die für Disziplin sorgen, wichtiger denn je.

CHICAGO, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Thoughtworks, ein globales Technologieberatungsunternehmen, das Design, Engineering und KI integriert, um digitale Innovationen voranzutreiben, veröffentlichte heute die 34. Ausgabe seines halbjährlichen Technology Radar.

„Die Möglichkeiten der KI haben sich im letzten Jahr in einem atemberaubenden Tempo entwickelt", sagt Rachel Laycock, Chief Technology Officer bei Thoughtworks. „Es zeigt sich jedoch, dass der Mensch nicht verdrängt wird. Vielmehr müssen wir proaktiv geeignete Praktiken und Tools einsetzen, um diese Fähigkeiten effektiv und sicher zu nutzen. Der aktuelle Wendepunkt ist weniger technologischer als vielmehr methodischer Natur."

Die Kernthemen der 34. Ausgabe des Technology Radar:

Prinzipien beibehalten, Muster überdenken: Das KI-Tempo erzwingt eine Rückkehr zu Techniken wie Zero-Trust-Architektur, DORA-Metriken und Testbarkeit, um kognitive Schulden zu bewältigen.

Das KI-Tempo erzwingt eine Rückkehr zu Techniken wie Zero-Trust-Architektur, DORA-Metriken und Testbarkeit, um kognitive Schulden zu bewältigen. Absicherung von befugten Agenten: Effektive Agenten benötigen größtmöglichen Zugriff auf private Daten und externe Systeme. Sandboxing und Defense-in-Depth-Strategien sind daher mittlerweile unverzichtbar.

Effektive Agenten benötigen größtmöglichen Zugriff auf private Daten und externe Systeme. Sandboxing und Defense-in-Depth-Strategien sind daher mittlerweile unverzichtbar. Coding-Agenten kontrollieren: Teams entwickeln bzw. iterieren Steuerungsmechanismen für KI-Agenten, etwa durchFeedforward-Kontrollen und Mutationstests, die Selbstkorrekturen auslösen.

Teams entwickeln bzw. iterieren Steuerungsmechanismen für KI-Agenten, etwa durchFeedforward-Kontrollen und Mutationstests, die Selbstkorrekturen auslösen. Technologiebewertung in einer agentenorientierten Welt: Der Markt ist überflutet von Kleinstprojekten und neuen Begriffen für aufstrebende Praktiken. Die Bewertung von Technologien und Sicherung ihrer Nachhaltigkeit wird immer schwieriger.

Besuchen Sie www.thoughtworks.com/radar für die interaktive Version des Radars oder laden Sie die PDF-Version herunter. Lesen Sie mehr über die Makrotrends in der Technologiebranche, die in dieser Ausgabe im Mittelpunkt stehen.

Über Thoughtworks

Thoughtworks ist ein globales Technologieberatungsunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern in 47 Büros in 18 Ländern. Seit über 30 Jahren erzielen wir außergewöhnliche Ergebnisse, indem wir unseren Kunden bei der Lösung komplexer Unternehmensprobleme helfen und dabei Technologie und Kultur als Unterscheidungsmerkmal einsetzen.

Medienkontakte

Justine Manche

VP, Brand and Communications

E-Mail: justine.manche@thoughtworks.com

Michelle Surendran

Head of Public Relations for APAC and India

E-Mail: michels@thoughtworks.com

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