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    Meilensteine für Krypto

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    XRP wird zum Zahlungsmittel für Millionen Rakuten-Nutzer

    Rakuten integriert XRP in sein Bezahlsystem und könnte damit den Durchbruch von Kryptowährungen im Alltag entscheidend beschleunigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Meilensteine für Krypto - XRP wird zum Zahlungsmittel für Millionen Rakuten-Nutzer
    Foto: Dall-E

    Japans E-Commerce-Gigant Rakuten integriert den Token XRP in seine Zahlungs- und Loyalty-Infrastruktur. Damit erhalten rund 44 Millionen Nutzer der Rakuten-Pay-App Zugang zu einer der größten Krypto-Implementierungen im globalen Einzelhandel.

    XRP wird Teil des Alltagszahlens in Japan

    Mit der Einführung von XRP als Zahlungsmethode können Kunden künftig bei mehr als fünf Millionen Händlern landesweit direkt mit der Kryptowährung bezahlen. Die Integration erfolgt über die mobile Wallet "Rakuten Pay" sowie die zugehörige Rakuten Wallet.

    Die Neuerung geht jedoch über reine Zahlungsfunktionen hinaus. Nutzer können XRP künftig auch direkt innerhalb der App handeln, speichern und in das hauseigene Bezahlsystem "Rakuten Cash" übertragen. Damit verschmilzt Rakuten erstmals Trading, Wallet und Payment vollständig in einer Plattform.

    Loyalty-Programm als Krypto-Turbo

    Besonders bemerkenswert ist auch die Verknüpfung mit dem Rakuten-Punktesystem – eines der größten Bonusprogramme weltweit. Über drei Billionen Punkte, umgerechnet rund 23 Milliarden US-Dollar, befinden sich derzeit im Umlauf. Diese können nun direkt in XRP umgewandelt werden.

    Ripple sieht "Meilenstein" für XRP

    Für Ripple, dem Unternehmen hinter XRP, stellt die Kooperation einen strategischen Durchbruch dar. Tatsuya Kohrogi, verantwortlich für das Ökosystemwachstum bei Ripple, bezeichnete den Schritt als "einen der bedeutendsten Meilensteine für XRP".

    Signalwirkung für den globalen Zahlungsmarkt

    Analysten erwarten, dass dieser Schritt weit über Japan hinaus Wirkung zeigen könnte. Die Integration von Kryptowährungen in bestehende Loyalty-Systeme gilt als potenzieller Gamechanger für die Branche.

    Sollte sich das Modell bewähren, könnten weitere große Plattformen folgen und ihre Kundenbindungsprogramme mit Kryptowährungen verknüpfen. Dies würde nicht nur die Akzeptanz erhöhen, sondern auch die Eintrittsbarrieren für neue Nutzer deutlich senken.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    XRP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 1,353USD auf CryptoCompare Index (15. April 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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