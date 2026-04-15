GoodData startet mit der Einführung des MCP-Servers und gewinnt bedeutende Unternehmenskunden im Jahr 2026

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 15. April 2026 / GoodData, eine führende KI-native Decision-Intelligence-Plattform, gab heute starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt, die auf die Einführung seines MCP-Servers für agentische Analysen, bedeutende neue Verträge im globalen Finanzdienstleistungssektor und die fortgesetzte Expansion in neue Märkte zurückzuführen sind. Das Quartal knüpfte an das Rekordjahr 2025 an und festigte GoodDatas Position als die Plattform, der Unternehmen vertrauen, um KI von einem Pilotprojekt in die Produktion zu überführen.

Anhaltendes Wachstum in den Bereichen Unternehmen und Finanzdienstleistungen

Die geschäftliche Dynamik von GoodData blieb im gesamten ersten Quartal stark, wobei bemerkenswerte Erfolge im Unternehmens- und Finanzsektor verzeichnet werden konnten. Das Unternehmen sicherte sich einen neuen Dreijahresvertrag mit einem der weltweit größten Vermögensverwalter, und ein wichtiger Langzeitkunde im globalen Zahlungsverkehr verlängerte seinen Vertrag um drei Jahre und erweiterte gleichzeitig seine Unternehmenslizenz.

„Unsere Ergebnisse für das erste Quartal zeigen, dass der Markt die Hype-Phase rund um KI hinter sich lässt und sich in eine geregelte, agentische Realität bewegt“, sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData. „Indem wir KI-Agenten die Werkzeuge an die Hand geben, um nicht nur über Daten zu berichten, sondern selbst Analysen zu erstellen und wiederzugeben, helfen wir den weltweit größten Finanzinstituten, eine Geschwindigkeit zu erreichen, die zuvor unmöglich war.“

Aufbauend auf der bisherigen Expansion in den USA hat GoodData seine Vertriebspräsenz im Unternehmensbereich weiter auf Deutschland ausgeweitet und damit seine Präsenz in wichtigen internationalen Märkten vertieft. Das Unternehmen wurde außerdem im Gartner Market Guide für die Kategorie „Agentic Analytics“ ausgezeichnet, einer Ressource für Führungskräfte im Bereich Daten und Analytik, die prüfen, wie agentische KI verantwortungsvoll skaliert werden kann.