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    Berentzen-Gruppe: Q1/2026 Zwischenbericht & vorläufige Zahlen (bis 31.3.2026)

    Die Berentzen-Gruppe startet verhalten ins Jahr 2026: Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis prägen Q1, doch Innovationen sollen im weiteren Jahresverlauf für Auftrieb sorgen.

    Berentzen-Gruppe: Q1/2026 Zwischenbericht & vorläufige Zahlen (bis 31.3.2026)
    Foto: adobe.stock.com
    • Vorläufige Q1/2026-Zahlen: Konzern-EBIT 0,2 Mio. € (Q1/2025: 1,2 Mio. €), Konzern-EBITDA 2,4 Mio. € (3,3 Mio. €), Konzernumsatzerlöse 35,2 Mio. € (39,0 Mio. €).
    • Umsatzrückgang hauptsächlich im Segment Spirituosen bedingt durch ein schwächeres Absatzvolumen in Deutschland infolge anhaltender Konsumzurückhaltung.
    • Die reduzierten Ergebniskennziffern (EBITDA, EBIT) sind überwiegend Folge der niedrigeren Umsatzerlöse.
    • Positive Umsatz- und Ergebniseffekte aus Marken- und Produktinnovationen werden für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet; die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bleibt unverändert.
    • Jahresprognose 2026: normalisiertes Konzern-EBIT 7,0–9,0 Mio. €, normalisiertes Konzern-EBITDA 16,1–18,1 Mio. €, Konzernumsatzerlöse 163,0–173,0 Mio. €.
    • Berentzen-Gruppe AG (Haselünne) ist ein börsennotiertes Getränkeunternehmen (Spirituosen, alkoholfreie Getränke, Frischsaftsysteme), ISIN DE0005201602, Börsenkürzel BEZ; die vorläufigen Q1-Zahlen stehen noch unter Prüfung und der endgültige Zwischenbericht erscheint planmäßig am 30.04.2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Berentzen-Gruppe ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im Minus.


    Berentzen-Gruppe

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    ISIN:DE0005201602WKN:520160





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