Berentzen-Gruppe: Q1/2026 Zwischenbericht & vorläufige Zahlen (bis 31.3.2026)
Die Berentzen-Gruppe startet verhalten ins Jahr 2026: Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis prägen Q1, doch Innovationen sollen im weiteren Jahresverlauf für Auftrieb sorgen.
Foto: adobe.stock.com
- Vorläufige Q1/2026-Zahlen: Konzern-EBIT 0,2 Mio. € (Q1/2025: 1,2 Mio. €), Konzern-EBITDA 2,4 Mio. € (3,3 Mio. €), Konzernumsatzerlöse 35,2 Mio. € (39,0 Mio. €).
- Umsatzrückgang hauptsächlich im Segment Spirituosen bedingt durch ein schwächeres Absatzvolumen in Deutschland infolge anhaltender Konsumzurückhaltung.
- Die reduzierten Ergebniskennziffern (EBITDA, EBIT) sind überwiegend Folge der niedrigeren Umsatzerlöse.
- Positive Umsatz- und Ergebniseffekte aus Marken- und Produktinnovationen werden für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet; die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bleibt unverändert.
- Jahresprognose 2026: normalisiertes Konzern-EBIT 7,0–9,0 Mio. €, normalisiertes Konzern-EBITDA 16,1–18,1 Mio. €, Konzernumsatzerlöse 163,0–173,0 Mio. €.
- Berentzen-Gruppe AG (Haselünne) ist ein börsennotiertes Getränkeunternehmen (Spirituosen, alkoholfreie Getränke, Frischsaftsysteme), ISIN DE0005201602, Börsenkürzel BEZ; die vorläufigen Q1-Zahlen stehen noch unter Prüfung und der endgültige Zwischenbericht erscheint planmäßig am 30.04.2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Berentzen-Gruppe ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im
Minus.
+1,72 %
+1,40 %
-3,55 %
-2,75 %
-20,67 %
-46,11 %
-41,36 %
-41,84 %
-75,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte