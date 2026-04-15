Aston Martin: Technik contra Fundamentaldaten

Nach Bekanntgabe der Zahlen für 2025 (per 31.12.) hat der Kult-Autobauer Aston Martin ein neues Allzeittief markiert. Doch seitdem geht es wieder schrittweise aufwärts und bei einigen Optimisten reifen sogar wieder die Träume eines technischen Gap-Closings bis 0,70 Euro. Der Technik könnten aber wieder neue Fundamentaldaten entgegenstehen: Am 29. April gibt es die Q1-Zahlen 2026.

Das Logo von Aston Martin soll den Neubeginn verkörpern. Ob die Q1-Zahlen 2026 dieses hehre Ziel jedoch schon erfüllen können, darf stark bezweifelt werden. Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 jedenfalls lief wenig nach Plan. Sehr wenig. Der Umsatz sank um 21 Prozent auf 1,26 Mrd. GBP und der Vorsteuerverlust wurde auf 363,9 Mio. GBP (GJ 2024: 289,1 Mio. GBP) sogar noch vergrößert. Unterm Strich stand ein Minus von 493 Mio. GBP (GJ 2024: 289,9 Mio. GBP).

In der Bilanz verminderten sich die liquiden Mittel auf 249,9 Mio. GBP (GJ 2024: 359,6 Mio. GBP). Das Eigenkapital wiederum halbierte sich nahezu auf 329,2 Mio. GBP (GJ 2024: 752,9 Mio. GBP). Eine Eigenkapitalquote von knapp 12 Prozent (GJ 2024: fast 24 Prozent) ist kein Ruhekissen.

Für 2026 verspricht das Management Fortschritte: Die Bruttomarge soll in den hohen 30-Prozent-Bereich klettern und die bereinigte EBIT-Marge eine wesentliche Verbesserung in Richtung der Gewinnschwelle erfahren. Damit ist aber auch klar, dass 2026 unterm Strich keine schwarzen Zahlen zu erwarten sind. Selbst die angekündigten Verbesserungen erscheinen vor dem Hintergrund der US-Zölle und steigender Logistikkosten ambitioniert.

Das erste Quartal hat noch begrenzte Aussagekraft für das Gesamtjahr. Inwieweit sich die Folgen des Kriegs in Nahost hier bereits niederschlagen, ist zudem schwer kalkulierbar. Die Aktie ist auf Erholungskurs und hat technisch weiteres Potenzial. Allerdings ist das Unternehmen nicht auf Rosen gebettet: Die Liquidität ist gesunken, die Eigenkapitalquote mau. Trotz erfreulicher Charttechnik sollten daher mögliche Kapitalmaßnahmen und fundamentale Hürden bei einer Investitionsentscheidung einkalkuliert werden.



(aktien-global.de, 15.04.2026, 12:10 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Aston Martin Lagonda Global Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 0,523EUR auf Tradegate (15. April 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.