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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Anleger feiern Zahlen und Prognoseanhebung von Aixtron

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron: Prognoseanhebung löst Kurssprung aus
    • Aktie stieg auf 39,95 Euro plus 13,6 Prozent
    • Jahresverlauf plus 130 Prozent und MDax Spitze
    AKTIE IM FOKUS 2 - Anleger feiern Zahlen und Prognoseanhebung von Aixtron
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, historische Kurseinordnung, Kursentwicklung weiterer Unternehmen, weitere Expertenstimme.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorläufige Geschäftszahlen und eine Prognoseanhebung haben Aixtron am Mittwoch einen Kurssprung beschert. Nach Gewinnen von bis zu 15 Prozent auf ein Hoch seit dem Jahr 2001 behaupteten die Aktien zuletzt ein Plus von 13,6 Prozent auf 39,95 Euro. Das reichte aber immer noch locker für den ersten Platz im MDax .

    Die Gewinnmitnahmen der vergangenen zwei Tage machten die Titel damit mehr als wett. Mit einem Anstieg um gut 130 Prozent im bisherigen Jahresverlauf liegt der Chipindustrie-Ausrüster auch für diesen Zeitraum im Index der mittelgroßen Börsenunternehmen ganz vorn.

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    Dass Aixtron aufgrund der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal die Jahresziele anhob, wurde am Markt positiv aufgenommen. Citigroup-Experte Andrew Gardiner war schon vorab davon ausgegangen, dass der starke Auftragseingang in der Optoelektronik und der angehobene Umsatzausblick ausreichen, die leicht enttäuschende Entwicklung zum Jahresauftakt in den Hintergrund zu drängen. Auch Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan hatte mit einer positiven Reaktion der Aktien gerechnet.

    Skeptischere Erwartungen bewahrheiteten sich erst einmal nicht. UBS-Expertin Madeleine Jenkins hatte zu bedenken gegeben, dass sich die Kursgewinne nach dem zuletzt guten Lauf in Grenzen halten könnten, während Veysel Taze vom Bankhaus Metzler das Potenzial des Optoelektronik-Bereichs weitgehend eingepreist sieht. Und ein Händler hatte davor gewarnt, dass sich die hohe Auftragsdynamik und der neue Ausblick im Tagesverlauf als nicht ausreichend erweisen könnten, um das zum Jahresauftakt schwache Margenprofil zu kompensieren. In diesem Fall seien weitere Gewinnmitnahmen möglich.

    Solche hatte es am Montag und Dienstag gegeben, auch weil die Investmentbank Oddo BHF ihre positive Anlageempfehlung gestrichen hatte. Begründet hatte Analyst Martin Marandon-Carlhian seine Neubewertung damit, dass die Aktien bereits einen sehr guten Geschäftsverlauf bis 2027 einpreisten.

    Dass der Markt gute Zahlen und den angehobenen Jahresausblick von Branchenprimus ASML erst nach Anlaufschwierigkeiten mit überschaubaren Kursgewinnen honorierte, ließ die Aixtron-Anleger am Mittwoch kalt. Im Einklang mit Aixtron legten die Aktien des Halbleiterzulieferers Suss Microtec , des Tech-Unternehmens PVA Tepla und des Chipkonzerns Infineon um bis zu 4,4 Prozent zu./gl/lew/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 44,63 auf Tradegate (15. April 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +16,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,60 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -43,31 %/+1,06 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Aixtron-Aktie: jüngste Abstufungen durch Oddo BHF und Deutsche Bank mit Hinweis, dass eine starke Umsatzerholung erwartet wird, aber viel Positives bereits eingepreist sei; Aktie stark gelaufen (+30% seit März, +277% auf 12M), KGV 2026e ≈60, daher hohe Bewertung; Diskussion über verzerrte Short‑Interest‑Daten; mögliche Katalysatoren (Infineon‑Orders, H2/26, KI/Micro‑LED).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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