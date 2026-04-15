JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen des Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Management habe zwar eine weitere einmalige Belastung im Zusammenhang mit dem Ende der Produktion des Elektro-SUV ID.4 in den USA bekannt gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien auch insgesamt Verbesserungen bei der Geldumschlagsdauer bestätigt worden, sodass die Wolfsburger mehr gebundenes Kapital freisetzen können./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 90,86EUR auf Tradegate (15. April 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

