DZ BANK stuft LVMH auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Umsatzzahlen von 650 auf 610 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zwar sei die Nachfrage aus China robust gewesen und die Uhren- und Schmucksparte sei erneut stark gewachsen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch die Auswirkungen des Nahostkonflikts hätten bereits Spuren hinterlassen. Beeinträchtigt worden sei insbesondere die Hauptsparte Mode und Lederwaren, die sich jedoch im Vergleich zum Vorquartal verbessert habe./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 479,1EUR auf Tradegate (15. April 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 501,38 € , was eine Steigerung von +4,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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