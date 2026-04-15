Berentzen-Gruppe: Vorläufige Q1/2026-Ergebnisse im Überblick!
Trotz spürbarer Dämpfer im Spirituosengeschäft und rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal 2026 hält der Konzern an seinen ambitionierten Jahreszielen und geplanten Wachstumsinitiativen fest.
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- Die vorläufigen Geschäftszahlen für Q1/2026 zeigen einen Rückgang des Konzernumsatzes auf 35,2 Mio. Euro im Vergleich zu 39,0 Mio. Euro im Vorjahr.
- Das Konzern-EBIT beträgt 0,2 Mio. Euro, während das EBITDA bei 2,4 Mio. Euro liegt, beide deutlich niedriger als im ersten Quartal 2025.
- Die Umsatzeinbußen sind hauptsächlich auf das Geschäft mit Spirituosen zurückzuführen, insbesondere auf den Rückgang im Whiskey-Geschäft, der die Marktposition der Gruppe stark beeinflusst hat.
- Das Unternehmen plant für 2026 vielfältige Maßnahmen zur Umsatzsteigerung und Profitabilitätssteigerung, darunter die Einführung neuer Marken und Produkte wie JUMA und Relaunchs bei Puschkin.
- Die Jahresprognose für 2026 bleibt unverändert: Umsatzerlöse zwischen 163,0 und 173,0 Mio. Euro, EBIT zwischen 7,0 und 9,0 Mio. Euro sowie EBITDA zwischen 16,1 und 18,1 Mio. Euro.
- Die Veröffentlichung des vollständigen Zwischenberichts für Q1/2026 ist für den 30. April 2026 geplant.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Berentzen-Gruppe ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im
Minus.
+1,72 %
+1,40 %
-3,55 %
-2,75 %
-20,67 %
-46,11 %
-41,36 %
-41,84 %
-75,20 %
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