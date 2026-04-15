UBS stuft Hermes auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1820 Euro belassen. Trotz der bereits angesichts des Nahostkonflikts etwas gedämpften Erwartungen habe der Luxusgüterhersteller einen schwachen Jahresstart hingelegt, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn Hermes den Einfluss des Nahostkonflikts als recht moderat bezeichnet habe, dürfte die durchwachsene Qualität der Ergebnisse der einzelnen Sparten ihr zufolge die Debatte über die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und damit die langfristige Wachstumsrate weiter anheizen. Die Analystin rechnet nun mit einer im niedrigen Einprozentbereich sinkenden Konsensprognose. Die Aktie dürfte jedoch aufgrund weiterer Abwertungen noch schwächer notieren./ck/rob/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,22 % und einem Kurs von 1.622EUR auf Tradegate (15. April 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1820

Kursziel alt: 1820

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

