Lufthansa muss auch im Kleinen sparen

Zudem sollen vorerst keine externen Mitarbeiter mehr für nichtoperative Funktionen eingestellt werden. Neue Stellen und neue Beraterverträge soll es ebenfalls nicht mehr geben. Offene Jobs dürfen nur noch mit Genehmigung des Vorstands besetzt werden. Ein Teil der Maßnahmen sei bereits im aktuellen Sparprogramm der Airline Lufthansa enthalten, hieß es in der Unternehmenszentrale.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern will angesichts der Folgen des Irankriegs auch im Kleinen sparen. In einer Mail forderte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx die Beschäftigten zu erhöhter Kostenkontrolle auf, wie das "Handelsblatt" berichtet. Sie sollen beispielsweise auf Dienstreisen, Weiterbildungen und kostspielige Übernachtungen verzichten.

Der MDax -Konzern feiert an diesem Mittwoch mit einem Festakt den 100. Jahrestag zum Erstflug seiner Vorgänger-Gesellschaft. Gleichzeitig setzt das fliegende Personal seine Streiks fort. Erneut fallen hunderte Starts von deutschen Flughäfen aus.

Nach dem Ende des Pilotenstreiks am Dienstag haben nun die Flugbegleiter übernommen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat eine erneute Streikankündigung für Donnerstag und Freitag mit einem Angebot zur Schlichtung verbunden./ceb/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 7,748 auf Tradegate (15. April 2026, 12:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,21 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,37 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,10 %/+15,36 % bedeutet.



