Wirtschaft Dax am Mittag leicht im Minus - FMC hinten Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.010 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem …



