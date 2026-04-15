DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6200 auf 6900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einer Phase hoher Volatilität aufgrund des Konflikts im Nahen Osten habe er seine Rohstoffpreis- und Gewinnprognosen aktualisiert, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sobald sich die Lage in Nahost beruhigt habe, dürften die positiven Faktoren wieder zum Tragen kommen: Stabilere globale Wachstumsaussichten, Angebotsengpässe und das Potenzial für eine erneute Dollar-Schwäche./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 84,25EUR auf Tradegate (15. April 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Liam Fitzpatrick

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 62

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 79,37 € , was einem Rückgang von -5,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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