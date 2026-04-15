BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Trotz stärkerer Belastungen durch Wechselkurseffekte, Rohstoffkosten, höhere Abschreibungen sowie der US-Zölle dürfte die operative Marge der Autosparte innerhalb der vom Unternehmen avisierten Zielspanne von 4 bis 6 Prozent für 2026 liegen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 81,86EUR auf Tradegate (15. April 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 108

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

