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    Short Squeeze treibt den Kurs

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    Drohnen-Rallye bei Heidelberger Druck: Leerverkäufer kalt erwischt

    Heidelberger Druck steigt in die Drohnenabwehr ein – und löst damit an der Börse eine Rallye von knapp 50 Prozent aus. Was steckt hinter dem spektakulären Strategiewechsel des Druckmaschinenbauers?

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    Short Squeeze treibt den Kurs - Drohnen-Rallye bei Heidelberger Druck: Leerverkäufer kalt erwischt
    Foto: © 2024 Heidelberger Druckmaschinen AG

    Vom Druckmaschinenbauer zum Drohnenabwehr-Spezialisten: Die Heidelberger Druckmaschinen wagt einen radikalen Schwenk in den Verteidigungssektor. Anleger stürzen sich in dieser Woche auf die Papiere und sorgen für einen massiven Kurssprung. Von rund 1,36 Euro zu Wochenbeginn kratzte das Papier zwischenzeitlich an der Zwei-Euro-Marke, ein Plus von knapp 50 Prozent innerhalb weniger Handelstage.

    Auslöser ist die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem amerikanisch-israelischen Anbieter Ondas Autonomous Systems. Das neue Joint Venture hat seinen operativen Betrieb am Standort Brandenburg an der Havel aufgenommen und soll dort zum führenden Kompetenzzentrum für Drohnenabwehr und autonome Sicherheitssysteme ausgebaut werden. Im Fokus stehen Systeme, die unbemannte Fluggeräte abwehren, vor allem solche, die für Spionage oder Sabotage eingesetzt werden. Als erste Absatzmärkte nennt das Unternehmen Deutschland und die Ukraine.

    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400

    Politische Rückendeckung kam vom höchsten Landesvertreter: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke besuchte den Standort und unterstrich die Bedeutung des Projekts für den Schutz kritischer Infrastruktur sowie für die Stärkung der deutschen Verteidigungsfähigkeit. Heidelberg selbst sieht in dem Vorhaben einen Beitrag zur technologischen Souveränität Europas.

    Zum Kursanstieg dürfte auch ein technischer Effekt beigetragen haben: Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, gerieten durch die Rallye unter Druck und mussten ihre Positionen auflösen: Ein sogenannter Short Squeeze, der die Aufwärtsbewegung zusätzlich beschleunigte. Das Papier gilt damit als klarer Profiteur des anhaltenden Verteidigungsbooms an den europäischen Märkten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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