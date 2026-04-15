Drohnen-Rallye bei Heidelberger Druck: Leerverkäufer kalt erwischt

Vom Druckmaschinenbauer zum Drohnenabwehr-Spezialisten: Die Heidelberger Druckmaschinen wagt einen radikalen Schwenk in den Verteidigungssektor. Anleger stürzen sich in dieser Woche auf die Papiere und sorgen für einen massiven Kurssprung. Von rund 1,36 Euro zu Wochenbeginn kratzte das Papier zwischenzeitlich an der Zwei-Euro-Marke, ein Plus von knapp 50 Prozent innerhalb weniger Handelstage.

Auslöser ist die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem amerikanisch-israelischen Anbieter Ondas Autonomous Systems. Das neue Joint Venture hat seinen operativen Betrieb am Standort Brandenburg an der Havel aufgenommen und soll dort zum führenden Kompetenzzentrum für Drohnenabwehr und autonome Sicherheitssysteme ausgebaut werden. Im Fokus stehen Systeme, die unbemannte Fluggeräte abwehren, vor allem solche, die für Spionage oder Sabotage eingesetzt werden. Als erste Absatzmärkte nennt das Unternehmen Deutschland und die Ukraine.