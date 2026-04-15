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    Broadcom Aktie steigt auf 331,65€ - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die Broadcom Aktie, bisher, um +2,70 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.

    Besonders beachtet! - Broadcom Aktie steigt auf 331,65€ - 15.04.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Broadcom Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Die Broadcom Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,70 % auf 331,65. Damit gewinnt die Aktie +8,73  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Broadcom Aktie. Nach einem Plus von +0,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 331,65, mit einem Plus von +2,70 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +14,82 % bei Broadcom.

    Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +12,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Broadcom +12,89 % gewonnen.

    Während Broadcom heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %.

    Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,22 %
    1 Monat +18,37 %
    3 Monate +14,82 %
    1 Jahr +112,13 %
    Stand: 15.04.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Bil.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Intel notiert im Plus, mit +0,31 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,16 %. Qualcomm legt um +0,34 % zu Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,61 %.

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    Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Broadcom

    +2,99 %
    +11,70 %
    +17,23 %
    +13,58 %
    +112,00 %
    +485,41 %
    +724,99 %
    +2.265,13 %
    +29.324,78 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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