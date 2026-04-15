Broadcom Aktie steigt auf 331,65€ - 15.04.2026

Die Broadcom Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,70 % auf 331,65€. Damit gewinnt die Aktie +8,73 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Broadcom Aktie. Nach einem Plus von +0,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 331,65€, mit einem Plus von +2,70 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +14,82 % bei Broadcom.

Allein seit letzter Woche ist die Broadcom Aktie damit um +12,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Broadcom +12,89 % gewonnen.

Während Broadcom heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %.

Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,22 % 1 Monat +18,37 % 3 Monate +14,82 % 1 Jahr +112,13 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Stand: 15.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Bil.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Intel notiert im Plus, mit +0,31 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,16 %. Qualcomm legt um +0,34 % zu Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,61 %.

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Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.