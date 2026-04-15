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    Schlichtung zwischen Cockpit und Lufthansa gescheitert

    Für Sie zusammengefasst
    • Schlichtung zwischen Lufthansa und Piloten gescheitert
    • Erneute Streiks an Donnerstag und Freitag angekündigt
    • VC wirft Lufthansa fehlende Deeskalation und Angebote vor
    Schlichtung zwischen Cockpit und Lufthansa gescheitert
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Piloten ist der Versuch einer Schlichtung gescheitert. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) konnten sich nicht auf den Umfang der zu schlichtenden Tarifthemen einigen. Es bleibt daher bei den für Donnerstag und Freitag angekündigten erneuten Streiks der Piloten. Am Mittwoch haben die Kabinencrews die Arbeit niedergelegt.

    VC-Präsident Andreas Pinheiro hielt der Lufthansa vor, das Angebot abgelehnt zu haben. Die Arbeitgeberseite habe umfassende Forderungen zur Bedingung gemacht und unter anderem über abgeschlossene Tarifverträge mit teilweise langer Laufzeit reden wollen. "Wer ein solches Angebot ausschlägt und darüber hinaus auch keinerlei verhandlungsfähige Angebote macht, nimmt zumindest in Kauf, dass sich Tarifauseinandersetzungen weiter zuspitzen, anstatt aktiv an einer Deeskalation mitzuwirken", sagte der VC-Präsident.

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    Die Lufthansa erklärte hingegen, dass das Ziel einer Schlichtung ausschließlich die Befriedung sämtlicher Konflikte sein müsse, sagte ein Sprecher. Dies sei mit der VC, die sich streikfähig habe halten wollen, nicht zu machen gewesen.

    Das Unternehmen kündigte an, noch einmal auf die VC zugehen zu wollen, um eine umfassende Schlichtung zu erreichen. Ein Sprecher erklärte: "Für einen gemeinsamen Neustart müssen deshalb alle unseren großen tariflichen Themen Bestandteil einer solchen Schlichtung sein: die Alters- und Übergangsversorgung, die Vergütung und auch die Einsatzbedingungen."/ceb/DP/jha

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 7,798 auf Tradegate (15. April 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,37 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,10 %/+15,36 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen wiederkehrender Streiks auf Kurs und Bewertung der Lufthansa-Aktie: ob Streiktage kurzfristig verkraftbar sind oder langfristig Profitabilität und Bewertung drücken. Diskutiert werden Vorstandstrategie (Umbau, Verlagerung in profitable Tochtergesellschaften), hohe Kerosinpreise, mögliche Unterbewertung, Short-Positionen als Absicherung sowie einzelne Kursnennungen (z. B. Einstieg 7,76 €, Ziel 8,30–8,50 €, EK 6,40 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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