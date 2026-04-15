Cashco erwirbt 3B Controls und erweitert damit sein Portfolio im Bereich Tanksicherheit und -lagerung für chemische, petrochemische, biologische und andere hochwertige industrielle Anwendungen

ELLSWORTH, Kan. und WIDNES, England, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Cashco , ein Anbieter von hochentwickelten Druckmanagementlösungen wie Reglern, Regelventilen und Tanksicherheits- und Lagerungsausrüstungen und ein Portfoliounternehmen von May River Capital, gab heute die Übernahme von 3B Controls bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Hersteller von Speziallösungen für Lagertanks. Die Akquisition stärkt die Produktpalette von Cashco in den Bereichen Druck-/Vakuumentlastung, Flammendurchschlagsicherung und Gasüberlagerung und erweitert das Produktions- und Servicezentrum in Großbritannien, um die globalen Märkte besser bedienen zu können.

3B Controls unterhält ein hochentwickeltes Portfolio von Über- und Unterdruckventilen, Entlüftungsventilen, Notentlastungsprodukten, Biogasanlagen und den dazugehörigen Prüf-, Ersatzteil- und Kundendienstleistungen. Die Kunden schätzen 3B Controls wegen der Qualität der Produkte und Dienstleistungen, des beratenden Ansatzes und der Anwendungserfahrung in Sektoren wie Chemie, Petrochemie und Biogas. 3B Controls bedient multinationale Kunden in einer Reihe von Anwendungen und verkauft an Endverbraucher direkt und über Mehrwertvertreter, Distributoren sowie Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen.

Die Übernahme von 3B Controls durch Cashco bringt komplementäre Fähigkeiten zusammen und wird es dem kombinierten Unternehmen ermöglichen, Kunden mit einer umfassenden Produktpalette und dem dazugehörigen technischen Support optimal zu bedienen.

„3B Controls hat einen ausgezeichneten Ruf für Qualitätsprodukte, technische Reaktionsfähigkeit und praktische Unterstützung für Kunden mit anspruchsvollen Umgebungen. Durch die Eingliederung von 3B Controls in die Cashco-Organisation stärken wir unsere Fähigkeit, Kunden durch eine breitere Produktabdeckung, zusätzliches Fachwissen und eine größere geografische Reichweite zu bedienen", so Clint Rogers, Präsident von Cashco.

„Unsere kombinierte Produktpalette wird eine der umfangreichsten in der Branche sein und Materialien von Aluminium, Kohlenstoffstahl und Edelstahl bis hin zu Hastelloy, FRP, Polypropylen, PVDF und speziellen Beschichtungssystemen umfassen. Wir kombinieren diese Materialvielfalt mit einem umfangreichen Technologieportfolio - einschließlich gewichtsbelasteter, federbelasteter und vorgesteuerter Entlüftungen - und fortschrittlichen Optionen wie Dampfmänteln und integrierten Endschaltern. 3B erweitert natürlich unsere Reichweite auf dem EMEA-Markt. Indem wir Cashco-Produkte direkt von der britischen Niederlassung von 3B Controls aus versenden, werden wir unsere lokalen Servicekapazitäten und Lieferzeiten erheblich verbessern", so Rogers.