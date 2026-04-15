BERENBERG stuft GIVAUDAN AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 2915 auf 2920 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoff-Hersteller habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das Wachstum aus eigener Kraft habe leicht über den Erwartungen gelegen. Direkte Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Geschäftsentwicklung sieht der Analyst nicht. Er rechnet jedoch mit einer Abschwächung im weiteren Jahresverlauf, insbesondere in der Luxusparfümerie. Hintergrund seien rückläufige Einzelhandelsumsätze in wichtigen Märkten, deren Effekte sich mit Verzögerung entlang der Lieferkette bemerkbar machten./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 3.105EUR auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.