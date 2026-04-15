BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 570 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die veröffentlichten Erlöse des ersten Quartals des Luxusgüterkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei vor allem der Nahostkonflikt. Die Geschäftsentwicklung in den USA sieht er positiv, die in China sei dagegen "weniger überzeugend"./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 477,8EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 560

Kursziel alt: 570

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 560,00 € , was eine Steigerung von +16,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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