    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton AktievorwärtsNachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold'

    BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 570 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die veröffentlichten Erlöse des ersten Quartals des Luxusgüterkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei vor allem der Nahostkonflikt. Die Geschäftsentwicklung in den USA sieht er positiv, die in China sei dagegen "weniger überzeugend"./ck/rob/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 477,8EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nick Anderson
    Analysiertes Unternehmen: LVMH
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 560
    Kursziel alt: 570
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 560,00, was eine Steigerung von +16,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 570 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die veröffentlichten Erlöse des ersten Quartals des Luxusgüterkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     