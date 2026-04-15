BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 570 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die veröffentlichten Erlöse des ersten Quartals des Luxusgüterkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei vor allem der Nahostkonflikt. Die Geschäftsentwicklung in den USA sieht er positiv, die in China sei dagegen "weniger überzeugend"./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 477,8EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 560
Kursziel alt: 570
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 560
Kursziel alt: 570
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