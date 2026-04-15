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    IntercontinentalExchange Gro

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    Robuster Player im Finanzsektor

    Der US-Börsenbetreiber und Datenanbieter verzeichnet das 20. Rekordjahr in Folge. Vor allem die operative Marge überzeugt.

    Die IntercontinentalExchange Group (ICE) zählt zu den bedeutendsten Akteuren der globalen Finanzmarktinfrastruktur. Die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange (NYSE) verbindet klassischen Handel mit margenstarken Daten- und Technologiegeschäften. Diese Kombination macht die ICE zu einem robusten Player im Finanzsektor. 

    Das Geschäftsmodell basiert auf drei Säulen: Zunächst die Börsen- und Handelsplattformen. Hierzu zählen Terminbörsen, Rohstoffmärkte und die NYSE. In volatilen Marktphasen profitiert die ICE hier von steigenden Handelsvolumina, insbesondere im Energie- und Derivatebereich. Die zweite Säule betrifft das Geschäft mit Daten-Services. Die dritte Säule und ein strategisch wachsender Bereich ist die Digitalisierung des Hypothekenmarktes in den USA (Mortgage Technology).

    Hohe operative Marge

    Diese breite Aufstellung macht das Unternehmen widerstandsfähig gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Das ICE-Management bezeichnet dies selbst gern als „All-Weather Business Model“. 

    Das Geschäftsjahr 2025 war das 20. Rekordjahr in Folge. Der Nettoumsatz zog um 7% auf 9,9 Mrd. US-Dollar an, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 14% auf 6,95 US-Dollar. Beachtenswert ist dabei vor allem die hohe Profitabilität – die operative Marge liegt bei starken 50% (auf bereinigter Basis sogar bei 60%). 

    Krieg lässt Gebühren sprudeln

    In den Tradezahlen im März  spiegelt sich das Potenzial der ICE eindrücklich wider. In einem einzigen Monat – dem Monat des Kriegsbeginns im Nahen Osten – verarbeitete die ICE 428,9 Millionen gehandelte Kontrakte. Dies war der bislang höchste Wert in der Geschichte des Unternehmens. 

    Langfristige Anleger profitieren von einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik. Im vergangenen Jahr gab die ICE 2,4 Mrd. US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurück. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie der ICE mit einem KGV unter 19 günstig. Langfristig orientierte Investoren steigen hier ein. Die Aktie ist ein Basisinvestment im Börsen-, Broker- und Finanzdienstleister-Segment. Kaufen!

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