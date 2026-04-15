Neuer Rekord beim Handelsvolumen

Vor allem durch die Kooperation mit führenden Neobrokern wie Trade Republic und das Retail-Trading konnte das Unternehmen seine Marktstellung deutlich ausbauen. Das Kerngeschäft der Lang & Schwarz AG gliedert sich in den außerbörslichen Handel von Finanzprodukten über das TradeCenter, die Bereitstellung von Liquidität als Market Maker und die Emission strukturierter Finanzprodukte wie Zertifikate und Hebelprodukte.

Die Lang & Schwarz AG ist einer der bekanntesten Finanzdienstleister im deutschen außerbörslichen Handel. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Player im Bereich Market Making, strukturierte Produkte und elektronische Handelsplattformen etabliert.

Gewinne sprudeln

Im ersten Quartal des laufenden Jahres erzielte der Finanzdienstleister ein Rekordergebnis aus der Handelstätigkeit von rund 64 Mio. Euro. Damit wurde das beste Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte erreicht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg von rund 64%.

Bereits das Vorjahr verlief äußerst erfolgreich. Der Konzernüberschuss ohne Sondereffekte zog um 40% auf 69 Mio. Euro an. Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich und stieg von 2,34 Euro in 2024 auf 5,15 Euro. Basis der guten Zahlen war ein Rekordhandelsvolumen von 334,3 Mrd. Euro – mehr als doppelt so viel als im Vorjahr (2024: 154,8 Mrd. €). Die Anzahl der Trades stieg um knapp 80% auf 108,4 Mio. Euro.

Erschließung neuer Ertragsquellen

Nun möchte Lang & Schwarz ein neues Handelsmodell gemeinsam mit mehreren Wertpapierdienstleistern vorantreiben. Dies dürfte die Erträge des Finanzdienstleisters weiter steigern. Aktionäre partizipieren am Unternehmenserfolg durch steigende Dividenden. Für 2025 wird der Hauptversammlung eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorgeschlagen. Damit sollen knapp 40% des Jahresüberschusses ausgeschüttet werden. Verglichen mit dem Vorjahr steigt die Dividende um rund 15%.

Die Aktie bewegt sich in einem dynamischen Aufwärtstrend und hat mit dem Sprung über die 25-Euro-Marke vor wenigen Tagen eine wichtige technische Hürde genommen. Trotz des jüngsten Kursanstiegs ist die Aktie mit einem KGV unter 9 weiterhin fundamental günstig. Kaufen und mögliche Rücksetzer Richtung 20 Euro für Nachkäufe nutzen.

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