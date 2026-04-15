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    Bank of America schlägt Markterwartungen - Sieht stabile US-Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Zinsüberschuss Q1 steigt neun Prozent auf 15,7 Mrd
    • Reingewinn Q1 8,6 Mrd Dollar rund 17 Prozent höher
    • Chef Moynihan betont starken Start und Wachsamkeit
    Bank of America schlägt Markterwartungen - Sieht stabile US-Wirtschaft
    Foto: Elise Amendola - dpa

    CHARLOTTE (dpa-AFX) - Die Bank of America hat im ersten Quartal unerwartet hohe Zinseinnahmen verzeichnet. Der steuerpflichtige Zinsüberschuss in den ersten drei Monaten des Jahres stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Er fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Unterm Strich verdiente das Institut mit 8,6 Milliarden Dollar (7,3 Mrd Euro) rund 17 Prozent mehr.

    Bankchef Brian Moynihan sprach von einem "starken Start" ins Jahr 2026 und versicherte, die sich entwickelnden Risiken weiterhin aufmerksam zu beobachten. "Wir verzeichneten jedoch eine gesunde Kundenaktivität, einschließlich solider Konsumausgaben und einer stabilen Vermögensqualität", sagte der Manager laut Mitteilung. Dies deute auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft hin./lew/mne/nas

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    ISIN:US0605051046WKN:858388

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bank of America Aktie

    Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 45,74 auf Tradegate (15. April 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bank of America Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bank of America bezifferte sich zuletzt auf 326,81 Mrd..

    Bank of America zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2400 %.




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