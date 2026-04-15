BangQi Technology präsentiert sich auf der MODEX 2026 mit einer neuen intelligenten Logistiklösung für Übersee-Lagerhäuser

„Das Ziel von BangQi ist einfach: Lagerhäusern ein ‚denkendes Gehirn' zu geben", sagte Wu Xiaoqian, Chairwoman von BangQi. „Mit über 2.000 weltweit realisierten Projekten kennen wir die Herausforderungen unserer Kunden. Unser Debüt auf der MODEX bietet uns die Gelegenheit, unsere weltweit bewährte Erfahrung in einen reproduzierbaren Weg zum Erfolg umzuwandeln und diesen mit weiteren Partnern zu teilen."

ATLANTA, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Vom 13. bis 16. April nimmt BangQi Technology, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Smart Factories und unbemannten Lagern , an der MODEX 2026 teil, einer der weltweit führenden Messen für Materialtransport, Logistiktechnologie und Innovationen in der Lieferkette. Am Stand A3813 präsentiert BangQi sein vollständig integriertes Konzept – eine Kombination aus Software, Hardware, KI-Funktionen und Service – sowie eine neue intelligente Logistiklösung, die speziell für den Betrieb von Übersee-Lagern entwickelt wurde .

Auf der MODEX 2026 präsentiert BangQi sein AGV/AMR-Portfolio und stellt seine neue intelligente Lösung für Lager in Übersee vor. Die Lösung wurde entwickelt, um drei zentrale Herausforderungen anzugehen – steigende Arbeitskosten, begrenzte Lagerfläche und Nachfragespitzen in der Hochsaison – und nutzt dabei KI-gesteuerte Automatisierung, die hochverdichtete Lagerung, „Goods-to-Person"-Kommissionierung und die Koordination mehrerer Roboter miteinander verbindet. Wie in der Praxis bestätigt wurde, steigert es die Lagerauslastung um über 40 %, verbessert die Kommissioniereffizienz um bis zu 300 % und senkt die Arbeitskosten um bis zu 50 %.

Die Vor-Ort-Präsentationen umfassen Fallstudien aus der Praxis von führenden Kunden, darunter bewährte Implementierungen in Lagerbetrieben im Ausland, die dazu beitragen, Nachfragespitzen während des Black Friday und des Prime Day zu bewältigen und gleichzeitig die Kostenkontrolle und die Zuverlässigkeit der Dienstleistungen zu gewährleisten.

Auf der Grundlage seiner umfassenden weltweiten Branchenerfahrung hat BangQi ein robustes Service-Netzwerk aufgebaut, das China, Nordamerika, Europa und Südostasien abdeckt. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Unterstützung für fast 100 führende Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter 3C-Elektronik, 3PL, Automobilindustrie, neue Energien und Pharmazie – darunter Walmart, Foxconn, Decathlon, DHL, SF Express, SHEIN, Li Auto, CATL, EVE Energy, UAE, Joyson, Sinopharm und andere.

Am Stand A3813 hat BangQi einen speziellen Bereich für Fallanalysen eingerichtet, in dem technische Experten auf über 2.000 weltweite Projekterfahrungen und fast 100 Erfolgsgeschichten von Spitzenkunden zurückgreifen, um individuelle Beratungen und umsetzbare Empfehlungen anzubieten.

BangQi wurde 2013 gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, durchgängig intelligente und vollständig unbemannte Abläufe in der globalen Fertigungs- und Logistikbranche zu ermöglichen. Die industrielle KI-Plattform des Unternehmens basiert auf speziellen kleinen KI-Modellen und integriert Software, Hardware, KI-Agenten und Robots-as-a-Service (RaaS) in ein einheitliches System.

Besuchen Sie Stand A3813 für eine persönliche Beratung durch unsere Experten. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von BangQi (https://en.bangqikeji.com/?lang=en) oder auf der TikTok-Seite.

Kontakt: Lina, bangqikj@gmail.com, +86 18922845647

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