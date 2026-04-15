BERENBERG stuft Hermes auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hermes nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Bei der Analystenkonferenz nach der Zahlenvorlage seien die Franzosen gezwungen gewesen, die Sorgen um die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells, die Abhängigkeit vom Tourismus und die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu beruhigen. Am strukturellen Anlagehintergrund ändere der Zwischenbericht nichts. Doch das Marktvertrauen sei sichtbar erschüttert und müsse erst wiederhergestellt werden./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,19 % und einem Kurs von 1.640EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2600

Kursziel alt: 2600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2600,00 € , was eine Steigerung von +45,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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