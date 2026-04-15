JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einem Unternehmenskontakt anlässlich der angekündigten Abspaltung der Nahrungsmittelsparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management sei zuversichtlich, dass sich Chancen für zwei starke, eigenständige Unternehmen bieten, mit einem Umsatzwachstumspotenzial von 4 bis 6 Prozent im Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte und von 3 bis 5 Prozent im Lebensmittelsegment, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 49,28EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,56 € , was eine Steigerung von +33,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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