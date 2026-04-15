JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einem Unternehmenskontakt anlässlich der angekündigten Abspaltung der Nahrungsmittelsparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management sei zuversichtlich, dass sich Chancen für zwei starke, eigenständige Unternehmen bieten, mit einem Umsatzwachstumspotenzial von 4 bis 6 Prozent im Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte und von 3 bis 5 Prozent im Lebensmittelsegment, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 49,28EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte