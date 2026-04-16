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    US-Logistikunternehmen

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    J.B. Hunt zeigt: Die US-Wirtschaft ist stabil – aber für wie lange noch?

    Die Logistikbranche gilt als der Blutkreislauf der Wirtschaft. Wenn es Probleme gibt, zeigt sich das zuerst dort. J.B. Hunt, eines der größten Logistikunternehmen der USA, überrascht mit starken Q1-Zahlen.

    US-Logistikunternehmen - J.B. Hunt zeigt: Die US-Wirtschaft ist stabil – aber für wie lange noch?
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Die erstaunlich stabilen Quartalszahlen von J.B. Hunt zeigen es: Die US-Wirtschaft bleibt auch in unruhigen Zeiten auf Kurs. So hat das US-Logistikunternehmen im ersten Quartal 2026 einen Gewinn von 1,49 US-Dollar je Aktie erzielt und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Einnahmen stiegen auf 3,1 Milliarden US-Dollar und lagen somit über den prognostizierten 3 Milliarden US-Dollar.

    Der Umsatz ohne Treibstoffzuschläge stieg im ersten Quartal um 3 Prozent und übertraf damit den im vierten Quartal 2025 verzeichneten Rückgang von 2 Prozent.

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    Die Stabilität in den Bereichen Intermodalverkehr (kombinierter Verkehr), Lkw-Verkehr und Frachtvermittlung lässt darauf schließen, dass die Lieferketten nach den Krisenjahren endlich wieder ins Gleichgewicht kommen.

    Auch der Aktienmarkt reagierte darauf: Die J.B.-Hunt-Aktien stiegen nach der Veröffentlichung der Zahlen im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um fast zwei Prozent.

    Trotz dieser positiven Nachrichten gibt es auch Risiken. Ein weiterer Anstieg der Ölpreise könnte die Logistikbranche und somit auch die gesamte US-Wirtschaft belasten. Zwar erscheinen die Marktbedingungen im Moment stabil, doch J.B. Hunt warnt selbst vor den Unwägbarkeiten, die auf den Ölmarkt und die Nachfrage nach Transportdienstleistungen einwirken könnten. Das Unternehmen selbst gibt traditionell kaum Prognosen ab.

    Die erstaunlich guten Zahlen von J. B. Hunt zeigen, noch tangiert der Iran-Krieg die US-Wirtschaft kaum. Allerdings könnte sich dies schnell ändern, sollte der Krieg noch länger andauern.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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    US-Logistikunternehmen J.B. Hunt zeigt: Die US-Wirtschaft ist stabil – aber für wie lange noch? Die Logistikbranche gilt als der Blutkreislauf der Wirtschaft. Wenn es Probleme gibt, zeigt sich das zuerst dort. J.B. Hunt, eines der größten Logistikunternehmen der USA, überrascht mit starken Q1-Zahlen.

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