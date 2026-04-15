UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 1730 auf 1600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte beim organischen Umsatz ein Minus von 1,9 Prozent ausweisen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sei er etwas optimistischer als der Markt./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 17,24EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 17,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

