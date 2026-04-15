JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Albertsons Companies auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Die Albertsons-Kennziffern hätten ebenso wie die Resultate anderer Konkurrenten keine konstruktiven Impulse für den niederländischen Supermarktbetreiber geliefert, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick von Albertsons auf 2026 deute zudem auf eine schwache Umsatzentwicklung hin. Die negativen Auswirkungen der Preisentwicklung im Pharmasektor fielen stärker aus als bisher angenommen. Zudem entstehe Druck durch geringere Preissteigerungen bei Lebensmitteln sowie eine schwache Konsumnachfrage./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 09:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 09:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 40,75EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,30

Kursziel alt: 24,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,30 € , was einem Rückgang von -40,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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