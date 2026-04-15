UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Anleger benötigten noch Beweise, dass der Börsenbetreiber von Künstlicher Intelligenz profitieren könne, insbesondere einen klaren Zeitplan für deren Monetarisierung, schrieb Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 108,7EUR auf Tradegate (15. April 2026, 13:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

