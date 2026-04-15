Silber crasht auf 78,70 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,17 % 1 Monat -0,99 % 3 Monate -14,29 % 1 Jahr +146,59 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 78,70. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,15510USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,70USD ein Wert von 31.283,9USD geworden – ein Gewinn von +212,84 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technisch wurden Ausbruchstrendlinien getestet; ein klarer Aufwärtsimpuls wirkt unsicher. Fundamentale Treiber: USD-Schwäche, Inflation und Energiepreise, die Silber tendenziell unterstützen könnten. Als Kauflevels gelten 80–90 USD; 100–110 USD wird als Ausbruchsziel gesehen. Die 14-Tage-Veränderung in Prozent ist aus dem Thread nicht ersichtlich.