Silberpreis
Silber crasht auf 78,70 USD
Silber bricht ein und fällt auf 78,70 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,17 %
|1 Monat
|-0,99 %
|3 Monate
|-14,29 %
|1 Jahr
|+146,59 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,15510USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,70USD ein Wert von 31.283,9USD geworden – ein Gewinn von +212,84 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technisch wurden Ausbruchstrendlinien getestet; ein klarer Aufwärtsimpuls wirkt unsicher. Fundamentale Treiber: USD-Schwäche, Inflation und Energiepreise, die Silber tendenziell unterstützen könnten. Als Kauflevels gelten 80–90 USD; 100–110 USD wird als Ausbruchsziel gesehen. Die 14-Tage-Veränderung in Prozent ist aus dem Thread nicht ersichtlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|372,50EUR
|-0,52 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,01EUR
|-0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|272,54EUR
|-0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|407,34EUR
|-0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,58EUR
|+0,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|625,10EUR
|-0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|390,76EUR
|-0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,08EUR
|-0,30 %
|Long
|1
|0,00
|131,03EUR
|-0,77 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,045EUR
|+0,94 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.