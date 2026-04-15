Deep Sea Minerals Corp. bestellt Anthony Zelen in sein Board of Directors

Vancouver, BC, 15. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass Herr Anthony Zelen mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Das Unternehmen gibt gleichzeitig bekannt, dass Herr Barry Greene aus dem Board ausscheiden wird.

Herr Zelen ist ein erfahrener Unternehmer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Börsenwesen. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in Finanzen, Investor Relations, Vertrieb und Unternehmensentwicklung. Er ist Mitbegründer der beiden Firmen Mindshare Communications Inc. und Senergy Communications Capital Inc., die darauf spezialisiert sind, börsennotierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen wie Technologie, Cannabis, Pharma, Bergbau sowie Öl & Gas in den Bereichen Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und strategisches Marketing zu unterstützen.

Im Laufe seiner Karriere war Herr Zelen bei mehr als 18 börsennotierten Unternehmen als leitender Angestellter bzw. Direktor tätig. Dank seiner profunden Kenntnisse auf dem Gebiet der Risikokapitalbeschaffung konnte er sich ein starkes internationales Netzwerk aus Marktteilnehmern, akkreditierten Investoren, Family Offices und Fachleuten aus dem Investmentbanking in Nordamerika, Europa und Asien aufbauen.

Herr Zelen war außerdem an der Gründung von über einem Dutzend Start-Up-Unternehmen beteiligt, die er auch beratend begleitete. Seine nachweisliche Erfolgsbilanz als Führungskraft, Innovator und Kapitalmarktkenner ist für Firmen, mit denen er zu tun hat, ein echter Mehrwert.

„Wir freuen uns sehr, Anthony in unserem Board begrüßen zu können“, erklärt James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Seine weitreichende Erfahrung im Kapitalmarkt, sein internationales Netzwerk und sein strategisches Know-how werden unser Unternehmen bei den weiteren Wachstumsinitiativen in hohem Maße unterstützen.“

Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass Herr Barry Greene aus dem Board of Directors ausscheiden wird. Herr Greene war in der Anfangsphase des Unternehmens, als es noch unter dem früheren Namen „Copperhead Resources“ firmierte, Board-Mitglied und leistete in dieser Gründungs- und Übergangsphase einen wesentlichen Beitrag.