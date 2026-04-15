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    Oxidtrend wächst weiter!

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    Aztec Minerals bohrt mächtige Gold- und Silberzonen

    Breite Gold-Silber-Abschnitte aus 14 RC-Bohrlöchern belegen: Aztec Minerals dehnt die oberflächennahe Oxidmineralisierung in Contention und Westside weiter nach Westen und in die Tiefe aus.

    Oxidtrend wächst weiter! - Aztec Minerals bohrt mächtige Gold- und Silberzonen

    Aztec Minerals (WKN A2DRF0 / TSXV AZT) liefert auf dem Tombstone-Projekt in Arizona starke neue Bohrergebnisse: Breite Gold-Silber-Abschnitte aus 14 RC-Bohrlöchern zeigen, dass die bekannte Oxidmineralisierung in den Bereichen Contention und Westside weiter wächst.

    Besonders spannend ist, dass die neuen Resultate das System nicht nur bestätigen, sondern sowohl lateral als auch in die Tiefe erweitern. Damit gewinnt vor allem Westside zusätzlich an Bedeutung, während auch Contention weiter offen bleibt.

    Wie groß kann das Tombstone-System noch werden? Und was bedeuten die neuen Treffer für die nächsten Bohrziele von Aztec Minerals?

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    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Aztec Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Aztec Minerals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Aztec Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Aztec Minerals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

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    Oxidtrend wächst weiter! Aztec Minerals bohrt mächtige Gold- und Silberzonen Aztec Minerals (WKN A2DRF0 / TSXV AZT) treibt die Erschließung des Tombstone-Projekts im Südosten von Arizona mit Nachdruck voran und meldet aus dem laufenden Bohrprogramm 2025/2026 eine Reihe mächtiger Gold-Silber-Abschnitte aus den Zielgebieten Contention und Westside. Besonders ins Auge fallen dabei 107,9 Meter mit 0,62 g/t Gold und 24,8 g/t Silber im Westside-Areal sowie 112,5 Meter mit 0,48 g/t Gold und 12,64 g/t Silber im Bereich Contention!
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