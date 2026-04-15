vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...

"Die bayerische Industrieproduktion ist in den ersten zwei Monaten 2026 um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken . Die Produktion der Investitionsgüterproduzenten ging im selben Zeitraum sogar um 7,8 Prozent zurück.

Das ist ein eindrückliches Zeichen für die vor allem strukturelle Talfahrt des Herzstücks der bayerischen Wirtschaft zu Beginn dieses Jahres. Die zaghaften Hoffnungsschimmer zum Ende des letzten Jahres haben sich damit in Luft aufgelöst. Vielmehr zeigen die verschleppten Reformen ihre negativen Auswirkungen. Investiert wird im Ausland, im Inland wird konsolidiert und abgewickelt. Das muss sich dringend ändern, um den Kern unserer Wirtschaft, die Industrie, am Leben zu erhalten. Wir brauchen strukturelle Reformen , die unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder herstellen, Augenmaß bei den Arbeitskosten, endlich den Willen zum Bürokratieabbau und einige unbequeme Entscheidungen bei den sozialen Sicherungssystemen. Ohne diese wird es nicht gehen.

Besonders dramatisch sieht die Lage in den beiden größten Industriezweigen aus: So ist die Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um neun Prozent im Jahresvergleich Januar-Februar 2026 gegenüber 2025 zurückgegangen, beim Maschinenbau waren es sogar 11,6 Prozent. Wenn nicht zeitnah der Turnaround geschafft wird, stehen weitere Insolvenzen mit entsprechendem Arbeitsplatzabbau an. Das gilt es unbedingt zu verhindern. Geradezu abstrus wirkt da die Ankündigung einer steuer- und abgabenfreien Entlastungsprämie von 1.000 Euro im Kalenderjahr 2026, die von den Unternehmen gezahlt werden soll. Diese einseitige Belastung der Wirtschaft ist völlig unverständlich und strikt abzulehnen."

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