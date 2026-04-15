    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayerische Industrieproduktion minus 5,1 Prozent
    • Produktion Investitionsgüter minus 7,8 Prozent in Bayern
    • Starker Rückgang in Kraftwagen und Maschinenbau
    OTS - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Pressestatement zur bayerischen Industrieproduktion / Erneuter Rückgang verdeutlicht die Investitionsschwäche im Freistaat München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

    "Die bayerische Industrieproduktion ist in den ersten zwei Monaten 2026 um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken . Die Produktion der Investitionsgüterproduzenten ging im selben Zeitraum sogar um 7,8 Prozent zurück.

    Das ist ein eindrückliches Zeichen für die vor allem strukturelle Talfahrt des Herzstücks der bayerischen Wirtschaft zu Beginn dieses Jahres. Die zaghaften Hoffnungsschimmer zum Ende des letzten Jahres haben sich damit in Luft aufgelöst. Vielmehr zeigen die verschleppten Reformen ihre negativen Auswirkungen. Investiert wird im Ausland, im Inland wird konsolidiert und abgewickelt. Das muss sich dringend ändern, um den Kern unserer Wirtschaft, die Industrie, am Leben zu erhalten. Wir brauchen strukturelle Reformen , die unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder herstellen, Augenmaß bei den Arbeitskosten, endlich den Willen zum Bürokratieabbau und einige unbequeme Entscheidungen bei den sozialen Sicherungssystemen. Ohne diese wird es nicht gehen.

    Besonders dramatisch sieht die Lage in den beiden größten Industriezweigen aus: So ist die Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um neun Prozent im Jahresvergleich Januar-Februar 2026 gegenüber 2025 zurückgegangen, beim Maschinenbau waren es sogar 11,6 Prozent. Wenn nicht zeitnah der Turnaround geschafft wird, stehen weitere Insolvenzen mit entsprechendem Arbeitsplatzabbau an. Das gilt es unbedingt zu verhindern. Geradezu abstrus wirkt da die Ankündigung einer steuer- und abgabenfreien Entlastungsprämie von 1.000 Euro im Kalenderjahr 2026, die von den Unternehmen gezahlt werden soll. Diese einseitige Belastung der Wirtschaft ist völlig unverständlich und strikt abzulehnen."

    Pressekontakt:

    Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6255997 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Pressestatement zur ... Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.: "Die bayerische Industrieproduktion ist in den ersten zwei Monaten 2026 um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken . Die Produktion der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     