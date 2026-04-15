Trotz Nahost-Konflikt: Diese Robotaxi-Firmen beschleunigen die Expansion

Der Fahrdienstvermittler DiDi kündigte an, noch in diesem Jahr erste Robotaxi-Tests in den VAE zu starten. Mitgründer Zhang Bo stellte die Pläne auf einem Wirtschaftsforum in Peking vor. Das Projekt markiert den ersten internationalen Testlauf des Unternehmens.

Mehrere chinesische Robotaxi-Unternehmen treiben ihre Expansion im Nahen Osten voran. Sie lassen sich vom anhaltenden Konflikt im Iran nicht bremsen. Laut einem Bericht von CNBC setzen mindestens drei Anbieter gezielt auf Märkte wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

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Dubai wird zum Testlabor

Parallel bauen Wettbewerber ihre Präsenz in der Region aus. Das Unternehmen WeRide startete bereits einen vollständig fahrerlosen, kostenpflichtigen Robotaxi-Service in Dubai. Fahrgäste buchen die Fahrzeuge über die App von Uber.

Auch Pony AI arbeitet an kommerziellen Angeboten. Vorstandschef James Peng erklärte, dass der Konflikt im Nahen Osten keinen Einfluss auf die Lizenzbeantragung in Dubai habe. Er bewertet die geopolitische Lage als kurzfristig.

Zudem erhielt das Unternehmen bereits im September die Genehmigung für lokale Tests durch die Verkehrsbehörde Dubais.

Baidu erhöht den Druck

Der Tech-Konzern Baidu ist ebenfalls aktiv. Seine Robotaxi-Sparte Apollo Go ermöglicht seit Anfang April autonome Fahrten in Dubai. Details zu möglichen Einschränkungen im Einsatzgebiet bleiben jedoch unklar.

Nach Angaben des Medienbüros von Dubai startet der Dienst zunächst mit 50 Fahrzeugen. In den kommenden Jahren soll die Flotte auf über 1.000 Robotaxis wachsen.

Globaler Wettbewerb verschärft sich

Chinesische Anbieter beschleunigen seit zwei Jahren ihre internationale Expansion. Der Nahe Osten dient dabei als früher Zielmarkt. Europa rückt als nächster Schritt in den Fokus.

Gleichzeitig baut die Google-Mutter Alphabet mit ihrer Tochter Waymo ihre Präsenz in den USA aus und testet autonome Fahrzeuge bereits in London und Japan. Der Wettlauf um die Vorherrschaft im Robotaxi-Markt nimmt damit weiter Fahrt auf.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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