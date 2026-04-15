Vorsicht: Gefährliches Doppel-Top bei diesem beliebten Dividendenaristokraten!

Der US-Energieversorger NextEra Energy bot Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren das Beste aus gleich zwei Welten. Einerseits ist das Unternehmen als Dividendenwachstumswert bekannt. Steigerungen 30 Jahre in Folge sorgen für den Status eines Dividendenaristokraten. Dabei überzeugt vor allem die hohe jährliche durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,3 Prozent (in den vergangenen 10 Jahren), was das Papier vor allem für langfristige Investoren attraktiv macht.

Zum zweiten wird NextEra Energy als KI-Profiteur gehandelt. Als der größte Energieversorger im Südosten der USA und als weltweit größter privater Erzeuger von Elektrizität aus Erneuerbaren Energien (nach eigenen Angaben) profitiert der Konzern vom rasant wachsenden Energiebedarf durch Rechenzentren für KI-Anwendungen und steigenden Preisen. Der Fokus auf EEG sorgt außerdem für niedrige Gestehungskosten. Mit einigen Atommeilern im Kraftwerksportfolio surft NextEra Energy außerdem auf dem Hype um ein Nuklear-Comeback mit.

Outperformance dank hohen Dividendenwachstums

Die langfristige Rendite kann sich sehen lassen. In den vergangenen 10 Jahren erwirtschaftete das Unternehmen seinen Anlegerinnen und Anlegern eine Gesamtrendite von knapp 306 Prozent. Damit konnte der Gesamtmarktindex S&P 500, welcher 297 Prozent Rendite abwarf, geschlagen werden. Doch diese Outperformance steht nun auf der Kippe, da es im Chart der Aktie zu einem gefährlichen Doppel-Top gekommen ist – das ist zumindest für noch nicht investierte Anlegerinnen und Anleger eine gute Nachricht, da hier gleichzeitig eine Einstiegschance entstehen könnte.

95 US-Dollar stellen eine entscheidende Hürde dar

Nach einem rund 2,5 Jahre anhaltenden Aufwärtstrend ist es in den vergangenen Wochen zu einer Top-Bildung im Bereich von 90 bis 95 US-Dollar gekommen. Dieser Preisbereich ist ein "alter Bekannter", denn schon 2022 scheiterte NextEra Energy daran, auf höhere Notierungen zu klettern. Hier liegt also mit Blick auf das Gesamtgeschehen ein Multijahreswiderstand vor.

Dessen nachhaltiges Überwinden für ein starkes technisches Kaufsignal darstellen und mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Anschlussrallye und Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich sorgen. Die technischen Hürden hierfür sind mit Blick auf den Chart der vergangenen 12 Monate aber hoch.

Die Aktie verliert spürbar an Fahrt

So stark und zuverlässig der Aufwärtstrend im vergangenen Jahr war – insbesondere nach dem Golden Cross Anfang August, welches im September dann für eine Trendverschärfung gesorgt hatte – so sehr hat die Dynamik in den vergangenen 3 Monaten nachgelassen.

Mit Blick auf die technischen Indikatoren ist das vor allem eine Folge bearisher Divergenzen. Der Anstieg der Aktie ist nicht mehr von einem Anstieg der technischen Indikatoren unterstützt worden, sodass es dem Aufwärtstrend an Bestätigung fehlt.

Darum dürfte der Ausbruch scheitern

In einer größeren Korrektur oder gar einer Trendwende hat sich das bislang noch nicht niedergeschlagen, doch die Chancen genau hierfür nehmen täglich zu. Der erste Grund hierfür ist, dass es im Bereich von 95,50 US-Dollar zu einem Doppel-Top gekommen ist. Der zweite Grund liegt darin, dass die Aktie am Dienstag unter die 50-Tage-Linie gefallen ist. Am Mittwoch hält die Schwäche an, wodurch das Unterschreiten dieser wichtigen Unterstützung zementiert wird.

Zwar mangelt es NextEra Energy nicht an weiteren Supports, insbesondere der Abwärtstrend des Relative-Stärke-Index (RSI) spricht jedoch dafür, dass die Aktie nicht nur vor einer kurzfristigen, sondern vor einer mittelfristigen Korrektur steht. Trübt sich die Lage weiter ein, fällt außerdem der Trendstärkeindikator MACD unter seine Nulllinie, was einen Abwärtstrend bestätigen würde.

Fazit: Die Aktie jetzt auf die Watchliste packen und abwarten!

Bei der Aktie von NextEra deutet alles darauf hin, dass der Anstieg über den Widerstand bei 95 US-Dollar erneut scheitert. Damit dürfte das Papier den Ausbruch auf neue Allzeithochs, ein Kaufsignal und die Chance auf eine Anschlussrallye vorerst verpassen.

Spätestens im Bereich der 200-Tage-Linie beziehungsweise an der Unterkante des im vergangenen Herbst nach oben verlassenen Aufwärtstrends dürfte sich jedoch wieder Kaufinteresse zeigen. Genau hier sollten Anlegerinnen und Anleger zuschlagen und die Aktie daher jetzt auf ihre Watchliste setzen.

Für einen Kurs von 80 US-Dollar wäre das Unternehmen mit einem KGVe 2026 von 20 bewertet. Das läge deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von 24,4. Gleichzeitig hätte die Aktie hier eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent zu bieten, was ebenfalls über der historischen Norm läge.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion