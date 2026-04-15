Spritpreise in Deutschland zurück auf Talfahrt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise sind zurück auf Talfahrt. Aktuelle Daten des ADAC zum Mittagssprung am Mittwoch zeigen klar nach unten: Sowohl vor als auch nach der einzigen erlaubten Erhöhung lag der bundesweite Durchschnittspreis niedriger als zur gleichen Zeit am Vortag. Zudem hat sich zumindest Diesel bereits im bundesweiten Tagesdurchschnittspreis des Dienstags verbilligt. Anfang der Woche hatte sich noch eine Trendwende hin zu steigenden Preisen angedeutet, die aber nicht eingetreten ist.

Nach dem Preissprung am Mittwochmittag kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 2,158 Euro. Das waren 1,6 Cent weniger als zur gleichen Zeit am Vortag. Diesel kostete 2,312 Euro pro Liter - das waren sogar 4,7 Cent weniger als 24 Stunden zuvor. Bis zum nächsten Mittagssprung sinken die Preise üblicherweise deutlich. Von Dienstag 12.15 Uhr bis Mittwoch 11.45 Uhr war es bei E10 um 11,1 Cent nach unten gegangen, bei Diesel sogar um 14 Cent.