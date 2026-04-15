    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies
    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spritpreise zurück auf Talfahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesweiter Durchschnittspreis deutlich gesunken
    • E10 um rund 8,1 Cent, Diesel um 16,1 Cent tiefer
    • Preise seit Ostern deutlich unter den Spitzenwerten
    Spritpreise zurück auf Talfahrt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise sind zurück auf Talfahrt. Aktuelle Daten des ADAC zum Mittagssprung am Mittwoch zeigen klar nach unten: Sowohl vor als auch nach der einzigen erlaubten Erhöhung lag der bundesweite Durchschnittspreis niedriger als zur gleichen Zeit am Vortag. Zudem hat sich zumindest Diesel bereits im bundesweiten Tagesdurchschnittspreis des Dienstags verbilligt. Anfang der Woche hatte sich noch eine Trendwende hin zu steigenden Preisen angedeutet, die aber nicht eingetreten ist.

    Nach dem Preissprung am Mittwochmittag kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 2,158 Euro. Das waren 1,6 Cent weniger als zur gleichen Zeit am Vortag. Diesel kostete 2,312 Euro pro Liter - das waren sogar 4,7 Cent weniger als 24 Stunden zuvor. Bis zum nächsten Mittagssprung sinken die Preise üblicherweise deutlich. Von Dienstag 12.15 Uhr bis Mittwoch 11.45 Uhr war es bei E10 um 11,1 Cent nach unten gegangen, bei Diesel sogar um 14 Cent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Long
    71,69€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    81,53€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Starker Rückgang auf Wochensicht

    Insgesamt sind die Spritpreise seit ihren Hochs rund um Ostern deutlich auf dem Rückzug. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter E10 2,107 Euro, ein Liter Diesel 2,286 Euro. Im Vergleich zum Montag waren das bei E10 keine Änderung, bei Diesel ein Rückgang um 1,4 Cent.

    Auf Wochensicht ergibt sich bei E10 allerdings ein Minus von 8,1 Cent, bei Diesel sogar um 16,1 Cent. Der ADAC sieht diesen Rückgang allerdings nur als "erste Korrektur der zuletzt stark überzogenen Kraftstoffpreise".

    Als Folge des Kriegs im Iran sind die Spritpreise massiv angestiegen. Diesel kostete zwischenzeitlich mehr als je zuvor und gut 70 Cent mehr als vor Kriegsbeginn. Der Preis für E10 blieb nur knapp unter dem Allzeithoch aus dem März 2022, lag aber zwischenzeitlich 41 Cent höher als vor Kriegsbeginn. Mit Stand vom Dienstag liegt der bundesweite Tagesschnitt für Diesel noch 54 Cent höher als vor Kriegsbeginn, für E10 noch um knapp 33 Cent./ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 6,497 auf Tradegate (15. April 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +3,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 216,24 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3752. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,13GBP. Von den letzten 8 Analysten der Shell Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -4,47 %/+10.227,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Spritpreise zurück auf Talfahrt Die Spritpreise sind zurück auf Talfahrt. Aktuelle Daten des ADAC zum Mittagssprung am Mittwoch zeigen klar nach unten: Sowohl vor als auch nach der einzigen erlaubten Erhöhung lag der bundesweite Durchschnittspreis niedriger als zur gleichen Zeit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     