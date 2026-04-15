Börsen Update
Börsen Update Europa - 15.04. - TecDAX stark +1,12 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.073,90 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Bayer +2,56 %, Brenntag +1,34 %, SAP +1,30 %
Flop-Werte: Airbus -2,04 %, MTU Aero Engines -1,69 %, Deutsche Bank -1,28 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:50) bei 30.765,50 PKT und steigt um +0,74 %.
Top-Werte: AIXTRON +14,27 %, Redcare Pharmacy +6,74 %, Schaeffler +6,04 %
Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -2,77 %, AUMOVIO -2,07 %, K+S -1,97 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:40) bei 3.586,83 PKT und steigt um +1,12 %.
Top-Werte: AIXTRON +14,27 %, SMA Solar Technology +6,38 %, SUESS MicroTec +4,86 %
Flop-Werte: freenet -1,81 %, SILTRONIC AG -0,89 %, Eckert & Ziegler -0,89 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.960,87 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Bayer +2,56 %, Adyen Parts Sociales +2,02 %, Sanofi +1,33 %
Flop-Werte: Hermes International -9,89 %, SAFRAN -2,21 %, ASML Holding -2,06 %
Der ATX steht bei 5.921,87 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,19 %, BAWAG Group +2,41 %, Raiffeisen Bank International +1,76 %
Flop-Werte: voestalpine -1,66 %, STRABAG -1,64 %, Wienerberger -1,14 %
Der SMI steht aktuell (13:59:50) bei 13.320,24 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Sika +1,56 %, Logitech International +1,40 %, Partners Group Holding +1,36 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,71 %, Nestle -0,54 %, Swisscom -0,45 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.283,62 PKT und fällt um -0,48 %.
Top-Werte: Stellantis +3,83 %, Sanofi +1,33 %, Eurofins Scientific +1,14 %
Flop-Werte: Hermes International -9,89 %, Kering -4,57 %, SAFRAN -2,21 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.141,56 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,36 %, Swedbank Shs(A) +0,84 %, SSAB Registered (A) +0,84 %
Flop-Werte: Skanska (B) -0,53 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,47 %, Tele2 (B) -0,43 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.785,00 PKT und steigt um +0,96 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,49 %, Public Power +1,35 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,98 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,85 %, Coca-Cola HBC -0,93 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,41 %
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