Emerson Electric - Aktie mit schwachem Handelstag - 15.04.2026

Mit einer Performance von -2,27 % musste die Emerson Electric Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Emerson Electric Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 119,70€, mit einem Minus von -2,27 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Emerson Electric ist ein US-Industriekonzern mit Fokus auf Automatisierungs- und Prozessleittechnik für Industrie, Energie, Chemie und Infrastruktur. Hauptprodukte: Steuerungs- und Messsysteme, Ventile, Sensorik, Softwarelösungen. Starke Marktstellung im Bereich Prozessautomatisierung. Wichtige Konkurrenten: Siemens, ABB, Honeywell, Schneider Electric, Rockwell. USP: breite Branchenabdeckung, tiefe Prozesskompetenz, integrierte Hard-/Softwarelösungen.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Emerson Electric Aktionäre einen Verlust von -6,72 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Emerson Electric Aktie damit um +2,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,45 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Emerson Electric eine positive Entwicklung von +3,30 % erlebt.

Während Emerson Electric deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,07 %. Damit gehört Emerson Electric heute zu den auffälligeren Werten.

Emerson Electric Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,02 % 1 Monat +2,45 % 3 Monate -6,72 % 1 Jahr +33,30 %

Informationen zur Emerson Electric Aktie

Stand: 15.04.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 562 Mio. Emerson Electric Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,86 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Emerson Electric

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. Honeywell International notiert im Minus, mit -0,20 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,73 %. Siemens legt um +0,61 % zu

Emerson Electric Aktie jetzt kaufen?

Ob die Emerson Electric Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Emerson Electric Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.