    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bau von Ammoniak-Importterminal im Hamburger Hafen genehmigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ammoniak-Importterminal in Hamburg offiziell genehmigt
    • Investitionsentscheidung noch aus, Bau nach Freigabe
    • Geplante Menge 600.000 Tonnen jährlich, Start 2029
    Bau von Ammoniak-Importterminal im Hamburger Hafen genehmigt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Bau und Betrieb des seit Jahren geplanten Ammoniak-Importterminals im Hamburger Hafen ist genehmigt. Die Hamburger Energiebehörde gab ihre Zustimmung, wie sie mitteilte. Die finale Investitionsentscheidung steht aber weiter aus, wie der Energieimporteur MB Energy - vormals Mabanaft - mitteilte. Das Terminal soll im Süden des Hafens auf dem Gelände des Tanklagers Blumensand entstehen.

    Das Vorhaben hat sich bereits mehrfach verzögert und wird sich voraussichtlich weiter verzögern. Nach früheren Angaben von MB Energy sollte der Import von verflüssigtem Ammoniak erst 2027 und dann 2028 beginnen. Inzwischen steht fest, dass die Einfuhr im besten Fall im Jahr 2029 aufgenommen werden kann.

    MB Energy zufolge wird der Bau erst beginnen, wenn die Investitionsentscheidung getroffen ist. Die Errichtung des Terminals werde dann rund drei Jahre dauern. Die geplante Umschlagsmenge soll bei etwa 600.000 Tonnen Ammoniak im Jahr liegen.

    Was das neue Terminal kosten soll, teilte das Unternehmen nicht mit. MB Energy ist eine Tochtergesellschaft der Hamburger Holding Marquard & Bahls.

    Ammoniak ist ein giftiges Gas, das aus Stickstoff und Wasserstoff hergestellt wird. Es wird vor allem zur Düngemittelproduktion genutzt und gilt als vielversprechender Treibstoff für die Schifffahrt. In verflüssigter Form lässt sich Ammoniak vergleichsweise platzsparend transportieren./lkm/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bau von Ammoniak-Importterminal im Hamburger Hafen genehmigt Der Bau und Betrieb des seit Jahren geplanten Ammoniak-Importterminals im Hamburger Hafen ist genehmigt. Die Hamburger Energiebehörde gab ihre Zustimmung, wie sie mitteilte. Die finale Investitionsentscheidung steht aber weiter aus, wie der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     