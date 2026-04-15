Rendite für Langweiler: Diese Konsumgüter-Aktien sind jetzt ein Kauf

Der Grund für die optimistische Einschätzung liegt laut BofA weniger in den kurzfristigen Quartalszahlen als in einer tiefgreifenden Neuausrichtung. Unilever hat sein Nordamerika-Geschäft in den vergangenen fünf Jahren grundlegend umgebaut: Eisgeschäft und Randmarken wurden abgestoßen, dafür wuchs der Anteil von Beauty-, Wellness- und Pflegeprodukten am US-Umsatz auf rund 80 Prozent. Selbst ohne die zuletzt stark gewachsenen Wellbeing-Marken wie Liquid I.V. oder Olly habe Unilever seine Wettbewerber in Nordamerika um 60 Basispunkte übertroffen – ein Befund, den der Markt nach Einschätzung der Analysten bislang ignoriert.

Die US-Großbank Bank of America hat ihre Bewertung der drei europäischen Konsumgütergiganten Unilever, Nestlé und Danone aktualisiert – und alle drei mit einer Kaufempfehlung versehen. Den größten Spielraum nach oben rechnen die Analysten jedoch Unilever zu: Mit einem Kursziel von 5.300 Britischen Pence taxiert BofA das Aufwärtspotenzial der Dove- und Knorr-Mutter auf rund 23 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 4.295 Pence.

Als zweiten Kurstreiber identifiziert BofA das Indien-Geschäft. Mit einem Umsatzanteil von zwölf Prozent – pro forma nach dem geplanten Verkauf des Lebensmittelgeschäfts an McCormick sogar 16 Prozent – sei Unilever unter den großen Konsumgüterkonzernen am stärksten in dem Wachstumsmarkt verankert. Die Bank erwartet dort mittelfristig ein jährliches Volumen-Wachstum von vier Prozent. Das Unternehmen sei die Referenzadresse für Investoren, die an Indiens aufstrebende Mittelschicht glauben wollen.

Zusätzliche Fantasie liefert ein möglicher Kurskatalysator politischer Natur: Der aktivistische Investor Trian Partners – vertreten im Unilever-Aufsichtsrat durch Nelson Peltz – könnte auf eine Verlegung des Börsenprimärlistings von London nach New York drängen. Präzedenzfälle wie der Rohstoffkonzern Ferguson zeigen, dass ein solcher Schritt Bewertungsabschläge gegenüber US-Wettbewerbern wie P&G und Colgate spürbar verringern kann. Derzeit handelt Unilever mit einem Abschlag von rund 20 Prozent auf diese Peer Group – trotz vergleichbarer operativer Kennziffern.

Nestlé und Danone hält BofA ebenfalls für kaufenswert, wenngleich mit weniger Nachdruck. Bei der Schweizer Nestlé – Kursziel 95 Franken – sehen die Analysten Erholungspotenzial nach einer längeren Schwächephase; der Konzern kämpft mit Marktanteilsverlusten in mehreren Kernkategorien und einer schleppenden Volumenentwicklung. Bei Danone, für die BofA ein zweistelliges Aufwärtspotenzial sieht, sticht das Nordamerika-Geschäft mit der Joghurtmarke Oikos positiv hervor – inklusive des jüngsten Einstiegs in den US-Proteinshake-Markt, den die Analysten für besonders vielversprechend halten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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