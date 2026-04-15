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    BofA & Morgan Stanley Earnings

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    Jetzt geht's rund: Die Berichtssaison startet durch!

    Earnings-Season heißt auch: Die US-Banken machen den großen Auftakt und veröffentlichen Ihre Geschäftszahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    BofA & Morgan Stanley Earnings - Jetzt geht's rund: Die Berichtssaison startet durch!
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Die US-Bank Morgan Stanley meldet am Mittwoch Quartalszahlen. Am Dienstag legten bereits Wells Fargo und JPMorgan vor, Montag hatte Goldman Sachs Einblicke in seine Bücher gegeben. 

    Der GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Quartal lag bei 3,43 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 3,02 US-Dollar. Er stieg von 2,68 US-Dollar im vierten Quartal 2025 und 2,60 US-Dollar im ersten Quartal 2025.

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    Der Nettoumsatz stieg von 17,9 Milliarden US-Dollar im Vorquartal und 17,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 20,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 19,8 Milliarden US-Dollar.

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    Die Erlöse im Investmentbanking stiegen um 36 Prozent auf 2,12 Milliarden US-Dollar, die aus dem Aktienhandel um 25 Prozent auf 5,15 Milliarden US-Dollar, der Anleihenhandel stieg um 29 Prozent auf 3,36 Milliarden US-Dollar.

    Morgan Stanley

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    ISIN:US6174464486WKN:885836

    Die Aktien von Morgan Stanley bewegen sich nach den Geschäftsergebnissen im frühen Handel mit mehr als 2 Prozent im Plus.

    Auch die Ergebnisse der Bank of America (BofA) im ersten Quartal übertrafen die Konsensprognose der Wall Street.

    Der Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Quartal lag bei 1,11 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,02 US-Dollar.

    Bank of America

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    ISIN:US0605051046WKN:858388

    Er stieg von 0,98 US-Dollar im vierten Quartal 2025 und 0,89 US-Dollar im ersten Quartal 2025.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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