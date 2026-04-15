Millennial schließt Meilensteinzahlung ab und erhöht seinen Anteil am Banio-Kaliprojekt auf 80%

15. April 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Meilensteinzahlung an die Verkäufer des Banio-Kaliprojekts in Gabun geleistet hat und damit eine zusätzliche Beteiligung von 10 % an Equatorial Potash („Equatorial“) erworben hat, das über seine gabunische Tochtergesellschaft Mayumba Potasse 100 % des Projekts hält. Die Meilensteinzahlung wurde durch die Einreichung des aktualisierten technischen Berichts zur Mineralressourcenschätzung am 29. Dezember 2025 ausgelöst (siehe Pressemitteilung vom 29. Dezember 2025), der eine Schätzung der gemessenen Mineralressourcen von 648,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 15,7 % KCl, einer Schätzung der angezeigten Mineralressourcen von 1,8 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl sowie einer Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen von 3,56 Mrd. Tonnen mit einem Gehalt von 15,6 % KCl (siehe Pressemitteilungen vom 29. Dezember 2025 und 17. November 2025). Mit dieser zusätzlichen Beteiligung von 10 % steigt der Gesamtanteil von MLP an Equatorial auf 80 %. Millennial hat einen direkten Weg zum Erwerb der verbleibenden 20 % von Equatorial Potash, indem es eine endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) abschließt und nach Einreichung der DFS bestimmte Bar- und Aktienzahlungen an die Verkäufer leistet. Die DFS schreitet voran und soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unseren Anteil am Banio-Kaliprojekt um weitere 10 % auf insgesamt 80 % erhöht zu haben. Millennial treibt die DFS- und ESIA-Studien für das Projekt weiter voran, und beide liegen im Zeitplan für die Fertigstellung bis Ende 2026. Nach Abschluss der DFS und mit einer abschließenden Bar-/Aktienzahlung an die Verkäufer wird der Anteil von MLP am Projekt 100 % erreichen. Das Unternehmen verfügt weiterhin über eine solide Finanzierung, um alle geplanten Arbeitsprogramme für die DFS und die ESIA-Studien abzuschließen, die unseren Antrag auf eine Bergbaulizenz Anfang 2027 unterstützen werden.“