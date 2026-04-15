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    electrovac AG kündigt Börsengang-Details an

    Der geplante Börsengang markiert einen wichtigen Wachstumsschritt: Klare Preisspanne, hohes Platzierungsvolumen und ein straffer Zeitplan für den Start im Prime Standard.

    electrovac AG kündigt Börsengang-Details an
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Preisspanne für den Börsengang: EUR 7,80 bis EUR 10,20 je Aktie; endgültiger Angebotspreis wird im Bookbuilding ermittelt und voraussichtlich am 27.04.2026 bekanntgegeben.
    • Umfang des Angebots: bis zu 3.840.000 neue Aktien (Barkapitalerhöhung), bis zu 300.000 Verkaufsaktien sowie bis zu 621.000 Mehrzuteilungsaktien – insgesamt bis zu 4.761.000 Angebotsaktien (inkl. Mehrzuteilung).
    • Finanzielle Eckdaten: Transaktionsvolumen bei Vollplatzierung ca. EUR 37–49 Mio.; Nettoemissionserlös aus neuen Aktien in der Mitte der Spanne rund EUR 30 Mio., vorgesehen für den Ausbau internationaler Produktionskapazitäten.
    • Zeitplan: Angebotsfrist 17.04.2026 bis voraussichtlich 27.04.2026; Zulassung erwartet am 29.04.2026, erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse voraussichtlich am 30.04.2026.
    • Börsenkennzahlen nach IPO (Mitte der Preisspanne): Post‑Money‑Marktkapitalisierung ≈ EUR 144 Mio.; Streubesitz knapp 30% für liquide Handelsbedingungen.
    • Lock‑up: Bindungsfrist von 12 Monaten für die Gesellschaft, die verkaufende Aktionärin, andere Altaktionäre und den Vorstand, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.






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