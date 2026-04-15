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    Vita 34: FamiCord AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2025 & Prognose 2026

    FamiCord AG navigiert solide durch ein herausforderndes Umfeld: 2025 im Rahmen der Erwartungen, 2026 von Unsicherheiten und verhaltener Nachfrage geprägt.

    Vita 34: FamiCord AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2025 & Prognose 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • FamiCord AG schloss das Jahr 2025 mit einem Umsatz von 88,2 Mio. EUR und einem EBITDA von 10,5 Mio. EUR ab, beide Werte lagen im Rahmen der Prognosen.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 80 und 90 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 9,0 bis 11,0 Mio. EUR, wobei externe Unsicherheiten die Prognose beeinflussen.
    • Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 ist durch erhöhten Druck und eine verhaltene Nachfrage im Neukundengeschäft geprägt, beeinflusst durch geopolitische Unsicherheiten wie den Krieg in der Ukraine und im Iran.
    • Der anhaltende Trend niedriger Geburtenraten in Europa sowie globale politische Krisen belasten die Geschäftsentwicklung zusätzlich.
    • Das wirtschaftliche Umfeld in Europa wird vom Vorstand zunehmend vorsichtig beurteilt, mit Annahmen stabiler Wechselkurse und ohne Berücksichtigung potenzieller Akquisitionseffekte.
    • Das Unternehmen wird seinen Geschäftsbericht für 2025 am 30. April 2026 veröffentlichen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Vita 34 ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Vita 34 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,33 % im Minus.


    Vita 34

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