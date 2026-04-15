BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an die vorgelegten Resultate zum ersten Quartal an. Diese hätten ihn in seiner Annahme bestärkt, dass die Markendynamik des Luxusgüterkonzerns nachlasse. Er sieht gewisse Parallelen zwischen der aktuellen Situation bei Hermes und dem Konkurrenten Louis Vuitton, als dieser in den frühen 2010er Jahren eine Phase verlangsamten Wachstums durchgemacht habe./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:47 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,72 % und einem Kurs von 1.631EUR auf Tradegate (15. April 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2150

Kursziel alt: 2250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

