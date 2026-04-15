JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) anlässlich der Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe seine Zielsetzungen für 2026 bekräftigt, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte mehr Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstumspfads bringen./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 48,76EUR auf Tradegate (15. April 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Andrei Andon-Ionita
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrei Andon-Ionita
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
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