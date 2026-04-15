JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) anlässlich der Hauptversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe seine Zielsetzungen für 2026 bekräftigt, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte mehr Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstumspfads bringen./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 48,76EUR auf Tradegate (15. April 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrei Andon-Ionita

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 £ , was eine Steigerung von +23,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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